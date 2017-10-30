В понедельник, 30 октября, в Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец. Они обсудили ход реализации на территории региона важнейших социальных проектов, а также дальнейшее участие области в различных государственных программах.
В частности, были обсуждены вопросы, связанные с завершением строительства нового корпуса школы № 6 в Великих Луках и гарантированное финансирование этих работ в рамках федеральной субвенции. Кроме того, речь шла о новой заявке Псковской области на участие в программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». На 2018 год заявлена школа в Дно, а на 2019–2020 годы - новые школы в Великих Луках, Пскове и Гдовском районе. Ольга Голодец выразила готовность поддержать эту заявку.
В сфере здравоохранения отдельное внимание участники встречи уделили вопросу завершения строительства Псковского перинатального центра. Кроме того, стороны остановились на теме дальнейшего участия в программе санавиации и эффективного использования ее возможностей. Врио Губернатора также заверил
Говоря о подготовке к проведению Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году, Ольга Голодец выразила уверенность в успешном решении связанных с этим вопросов и содействии всех министерств. Среди объектов, требующих первоочередного внимания, были названы Псковская областная универсальная научная библиотека, универсальный стадион «Машиностроитель» и крепостные сооружения Окольного города. Шла речь и о необходимости реставрации церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово. По итогам обсуждения Ольга Голодец дала поручение Министерству культуры РФ проработать этот вопрос.
В целом зампред Правительства РФ Ольга Голодец пообещала и впредь оказывать Псковской области всемерную поддержку в реализации приоритетных проектов.
pskov.ru
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