Каждый выезд, как боевой. Вневедомственная охрана круглосуточно на страже общественного порядка

Служба вневедомственной охраны была создана в тысяча девятьсот пятьдесят втором году, а в две тысячи шестнадцатом она стала частью войск Национальной гвардии.
Такой выезд сотрудники вневедомственной охраны называют боевым - на объекте сработала тревожная кнопка и на месте полицейских может ждать что угодно - даже вооруженные грабители. В этот раз тревога оказывается ложной - сотрудник магазина случайно запустил сигнализацию. Все сигналы с охраняемых объектов поступают сюда - на пульт централизованной охраны. Специалист на месте координирует патрули и направляет на место происшествия дежурную группу. Нередко правонарушителя задерживают на месте преступления - с начала этого года сотрудники охраны сдали в полицию более шестисот подозреваемых - из них двадцать пять были в розыске. С две тысячи шестнадцатого года вневедомственная охрана вошла в состав войск Национальной гвардии. На торжественном собрании правоохранителей поздравили представители региональной власти и силовых структур. Сейчас вневедомственная охрана отвечает за безопасность более чем шести тысяч объектов, а дежурные группы круглосуточно стоят на страже общественного порядка.
Иван Павлов, Кирилл Мосин
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5