Каждый выезд, как боевой. Вневедомственная охрана круглосуточно на страже общественного порядка

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.10.2017 17:50

Служба вневедомственной охраны была создана в тысяча девятьсот пятьдесят втором году, а в две тысячи шестнадцатом она стала частью войск Национальной гвардии.

Такой выезд сотрудники вневедомственной охраны называют боевым - на объекте сработала тревожная кнопка и на месте полицейских может ждать что угодно - даже вооруженные грабители. В этот раз тревога оказывается ложной - сотрудник магазина случайно запустил сигнализацию. Все сигналы с охраняемых объектов поступают сюда - на пульт централизованной охраны. Специалист на месте координирует патрули и направляет на место происшествия дежурную группу. Нередко правонарушителя задерживают на месте преступления - с начала этого года сотрудники охраны сдали в полицию более шестисот подозреваемых - из них двадцать пять были в розыске. С две тысячи шестнадцатого года вневедомственная охрана вошла в состав войск Национальной гвардии. На торжественном собрании правоохранителей поздравили представители региональной власти и силовых структур. Сейчас вневедомственная охрана отвечает за безопасность более чем шести тысяч объектов, а дежурные группы круглосуточно стоят на страже общественного порядка.

Иван Павлов, Кирилл Мосин