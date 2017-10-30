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На автобусной остановке в Пскове появилось информационное табло

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.10.2017 17:39

Первое информационное табло появилось на автобусной остановке «Летний сад» в Пскове. Оно показывает номер автобуса, название маршрута и время, через которое он прибудет на эту остановку. На табло отображаются и городские и пригородные маршруты, которые здесь останавливаются. Важно, что все эти автобусы "Псковпассажиравтотранса". Маршруты других транспортных компаний на табло не отображаются.

В ближайшем будущем на электронном расписании появится информация о классе автобуса - низкопольный он или обычный, маленький или большая сцепка. Пока табло работает в тестовом режиме. В "Псковпассажиравтотрансе" хотят понаблюдать, насколько точно работает система «Глонасс», которая и передаёт информацию на табло. В первую очередь информационными табло оборудуют остановки на Октябрьском проспекте, затем на очереди Рижский проспект. И в первой половине следующего года электронное расписание будет на всех центральных маршрутах города. Кроме этого, в ближайшее время на официальном сайте транспортной компании заработает интерактивный сервис, который будет отображать движение общественного транспорта. Он уже долгое время тестируется внутри компании. А в проекте это будет отдельная программа для андроидов и айфонов.

Ирина Медведкина

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