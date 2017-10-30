Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.10.2017 17:11

В Псковской области увеличилось число ДТП с участием детей и подростков. С наступлением осенних каникул Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах. О том, как предупредить аварии с участием несовершеннолетних пешеходов, расскажем 30 октября в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио россии-Псков" 30 октября в 18.10