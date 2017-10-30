Кандидатура Андрея Турчака выдвинута на должность члена Совета Федерации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.10.2017 17:05

Региональный политсовет «Единой России» выдвинул кандидатуру Андрея Турчака на должность члена Совета Федераци. Вопрос о замещении вакантного места возник после того, как сложил свои полномочия действующий член Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов Александр Борисов.

Как подчеркнули в местном политсовете, Андрей Турчак как никто другой знает все проблемы области. В его лице регион получит трудоспособного сенатора, способного помочь области. В свою очередь Андрей Турчак отметил, что после перехода на новую работу в Генсовет партии, у него появился дополнительный ресурс для того, чтобы завершить начатые в регионе проекты. Вопросы о регистрации экс-губернатора депутатом областного парламента и наделении полномочиями члена Совета Федерации будут рассмотрены на внеочередной сессии второго ноября.

Татьяна Борисова