Кандидатура Андрея Турчака выдвинута на должность члена Совета Федерации

Региональный политсовет «Единой России» выдвинул кандидатуру Андрея Турчака на должность члена Совета Федераци. Вопрос о замещении вакантного места возник после того, как сложил свои полномочия действующий член Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов Александр Борисов.
Как подчеркнули в местном политсовете, Андрей Турчак как никто другой знает все проблемы области. В его лице регион получит трудоспособного сенатора, способного помочь области. В свою очередь Андрей Турчак отметил, что после перехода на новую работу в Генсовет партии, у него появился дополнительный ресурс для того, чтобы завершить начатые в регионе проекты. Вопросы о регистрации экс-губернатора депутатом областного парламента и наделении полномочиями члена Совета Федерации будут рассмотрены на внеочередной сессии второго ноября.
Татьяна Борисова
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5