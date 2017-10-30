Михаил Ведерников: «Жители сёл не должны остаться без банковского обслуживания»

Доступность банковских услуг для сельских жителей необходимо сохранить. Об этом шла речь на встрече врио губернатора Михаила Ведерникова с управляющим Псковского отделения «Сбербанка России» Анной Тарасенко. Она рассказала, что для реализации этой задачи достигнута договоренность с администрацией региона о развитии сети передвижных офисов.
Сейчас работают два, ожидается поступление третьего. График выездов согласован с главами муниципалитетов. Михаил Ведерников подчеркнул, что жители сёл не должны остаться без обслуживания.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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