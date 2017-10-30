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Изборский лицей попал в список трехсот лучших сельских школ России

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.10.2017 16:12

Изборский лицей попал в список трехсот лучших сельских школ России. Учителя и даже администрация учебного заведения узнали об этом случайно, когда им стали звонить и поздравлять с новым статусом. Лицей попал в число лучших, благодаря хорошим результатам ЕГЭ, победам школьников в предметных олимпиадах и спортивных соревнованиях.

Дина Перевозчикова, Денис Алексеев

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