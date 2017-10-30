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Выставка топоров различных времен открылась в Псковском музее-заповеднике

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.10.2017 16:08

На выставке представлены рубящие инструменты и оружие. Древнейший инструмент в коллекции - топор-рубило без деревянной рукояти. В четвертом веке до нашей эры люди стали изготавливать орудия из меди и бронзы. По экспонатам, большинство из которых были найдены археологами в Псковской области, можно проследить эволюцию топора до наших дней.

Он стал не только хозяйственным инструментом и оружием, но и предметом культа: используется на гербах и в народном творчестве.

Андрей Удалов

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