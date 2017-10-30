Вневедомственная охрана Росгвардии отмечает 65 лет со дня создания службы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.10.2017 14:32

На торжественном собрании правоохранителей поздравили представители региональной власти и силовых структур. Сейчас вневедомственная охрана отвечает за безопасность более чем шести тысяч объектов. По городам и районам круглосуточно курсируют патрули, которые не только обеспечивают охрану, но и зачастую помогают предотвратить преступления или спасти людей, попавших в чрезвычайную ситуацию.

Служба вневедомственной охраны была создана в 1952 году, а в 2016-м она стала частью войск Национальной гвардии.

Иван Павлов