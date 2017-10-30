Вневедомственная охрана Росгвардии отмечает 65 лет со дня создания службы

На торжественном собрании правоохранителей поздравили представители региональной власти и силовых структур. Сейчас вневедомственная охрана отвечает за безопасность более чем шести тысяч объектов. По городам и районам круглосуточно курсируют патрули, которые не только обеспечивают охрану, но и зачастую помогают предотвратить преступления или спасти людей, попавших в чрезвычайную ситуацию.
Служба вневедомственной охраны была создана в 1952 году, а в 2016-м она стала частью войск Национальной гвардии.
Иван Павлов
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Октябрь 2017
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