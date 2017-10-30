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Два псковича вышли в финал всероссийского конкурса «Вдали от столиц»

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.10.2017 14:30

Два жителя Псковской области вышли в финал всероссийского конкурса "Вдали от столиц". Это руководитель Псковского кузнечного двора - Евгений Вагин в номинации "Российский туризм" и основатель фабрики по производству обуви Кирилл Васильев из Себежа в номинации "Производство и ремёсла". Их проекты уже включены в список для голосования, оно продлится до 3 ноября на сайте конкурса "Вдали от столиц".

Добавлю, что цель мероприятия - найти полезные проекты на территории России и сделать их известными по всей стране.

Виктория Парфенова

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