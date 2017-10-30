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Срочно решить вопрос с питанием в Хиловской школе поручил Михаил Ведерников

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.10.2017 14:34

В срочном порядке решить вопрос с горячим питанием в Хиловской школе поручил своему заместителю Вере Емельяновой временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. А должностных лиц, допустивших такую ситуацию, привлечь к персональной ответственности. Кроме того, Управление образования с участием Роспотребнадзора проведёт проверку организации питания во всех образовательных учреждениях Порховского района.

Напомним, в Хиловской школе с лета не решён вопрос с поваром. Поэтому многие школьники вынуждены ходить обедать домой, а кто приехал издалека - остаются без обеда. Школьное питание фактически заменили на чаепитие в классах. По словам директора школы, поиски повара не привели к успеху, а вопрос с доставкой горячих обедов из санатория так и не решился. В дело уже вмешалась прокуратура, вынесено представление главе муниципалитета.

Татьяна Борисова

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