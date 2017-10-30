В Пскове прошёл турнир компьютерных игр «Киберспорт против наркотиков»

Псковские киберспортсмены соревновались на виртуальном поле. В центре науки и спорта "Без предела" прошёл областной турнир компьютерных игр "Киберспорт против наркотиков". Четыре лучшие команды, прошедшие финальный отбор, боролись в дисциплине "DOTA - 2".
Это активная многопользовательская игра, в которой каждый из участников управляет своим героем. Главная задача - уничтожить вражеское здание, так называемый "трон" противника. В дисциплине "FIFA 2018" киберспортсмены боролись за индивидуальное первенство. Отметим, инициатором этого турнира стал отдел по молодёжной политике Управления образования города Великие Луки. Помощь в организации соревнований оказала региональная Федерация компьютерного спорта и Областное управление МВД. По итогам турнира будет сформирована сборная Псковской области по дисциплине "DOTA-2".
Ирина Коваленко
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Октябрь 2017
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