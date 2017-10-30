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Не пройти, не проехать. Дождется ли ремонта двор на улице Коммунальной?

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.10.2017 11:42

Ямами пробираются к подъездам жильцы дома №38 по улице Коммунальной в Пскове. Их двор, говорят, много лет не видела ремонта. Надежда на решение проблемы появилась в этом году: городские власти утвердили план ремонта дворов, территория у дома №38 в список вошла. Но близится зима, а работы так и не начаты.

По словам начальника УГХ Алексея Захарова, приступить к ремонту двора подрядчик планирует в начале ноября. Если помешает погода, территорию дома №38 приведут в порядок в 2018 году.

Виктория Парфенова

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