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85 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Псковской области по КУДО

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.10.2017 10:58

85 кудоистов поборолись за звание сильнейшего на чемпионате и первенстве Псковской области. На ринг вышли единоборцы из Псковской области и Санкт-Петербурга. Первыми перед судьями выступили самые маленькие кудоисты: ребята 2010 года рождения. Всего же на чемпионате было разыграно двадцать семь комплектов медалей.

Главное отличие КУДО от других видов единоборств - в максимальной приближенности к условиям реального боя. Это более жёсткий стиль с ударной техникой и борцовскими болевыми приёмами. Обязательное условие - полная защитная экипировка. Для нашего региона КУДО - сравнительно молодой вид единоборств, тем не менее, он уверенно обретает всё большую популярность.

Ирина Коваленко

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