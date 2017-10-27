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В Пскове объявлен новый конкурс на пост главы администрации города

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.10.2017 20:11

Соответствующий проект сегодня одобрили депутаты на сессии гордумы. Предыдущий конкурс был признан несостоявшимся из-за того, что 4 из 5 претендентов отозвали свои кандидатуры. Подать документы для участия в новой конкурсной процедуре все желающие могут в течение двух недель, начиная со 2 ноября.

Кроме того, депутаты одобрили инициативу посмертно внести в городскую «Книгу почёта» имя Александра Витальевича Иванова. Более 10 он работал в городском комитете по делам молодёжи и был организатором сотен мероприятий, среди которых КВН, студенческие балы, брейн-ринги и многое другое.

Виктория Писукова

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