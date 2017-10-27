logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Два человека задержаны в Пскове по подозрению в организации и проведении азартных игр

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 27.10.2017 20:25

Игорное заведение работало в здании на одном из центральных проспектов. Для конспирации использовали круглосуточное видеонаблюдение и систему прохода посетителей. Сотрудники следственного управления и регионального УФСБ России провели обыск, изъяли 25 игровых терминалов, а также другие предметы и деньги, имеющие значение для расследования.

Администратор и охранник задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Кирилл Радион

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк