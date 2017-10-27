Два человека задержаны в Пскове по подозрению в организации и проведении азартных игр

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.10.2017 20:25

Игорное заведение работало в здании на одном из центральных проспектов. Для конспирации использовали круглосуточное видеонаблюдение и систему прохода посетителей. Сотрудники следственного управления и регионального УФСБ России провели обыск, изъяли 25 игровых терминалов, а также другие предметы и деньги, имеющие значение для расследования.

Администратор и охранник задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Кирилл Радион