Два человека задержаны в Пскове по подозрению в организации и проведении азартных игр

Игорное заведение работало в здании на одном из центральных проспектов. Для конспирации использовали круглосуточное видеонаблюдение и систему прохода посетителей. Сотрудники следственного управления и регионального УФСБ России провели обыск, изъяли 25 игровых терминалов, а также другие предметы и деньги, имеющие значение для расследования.
Администратор и охранник задержаны. Возбуждено уголовное дело.
Кирилл Радион
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Октябрь 2017
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