Сегодня Псковский филиал академии ФСИН России отмечает своё 25-летие

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.10.2017 17:58

Поздравления с юбилеем сотрудники, курсанты и бывшие выпускники ВУЗа принимали в Городском культурном центре. Открыл торжественное мероприятие начальник учреждения Юрий Панин. Он отметил, что за четверть века ВУЗ прошёл путь от средней специальной школы МВД до структурного подразделения академии ФСИН.

Заслуги псковского филиала отметил ВРИО начальника управления кадров ФСИН России Александр Пирогов. Он вручил лучшим сотрудникам ведомственные награды, грамоты и ценные подарки. Отметим, специалисты, которых готовят в псковском филиале академии ФСИН востребованы во всех уголках страны. Выпускники этого года служат в 44 регионах страны.

Ирина Коваленко