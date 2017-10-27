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Псковичи и гости из Санкт-Петербурга собрались на встрече «Блокадников Ленинграда»

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.10.2017 18:26

Сегодня в Пскове состоялась встреча «Блокадников Ленинграда»: псковичей и гостей из Санкт-Петербурга. Две делегации собрались за чаепитием. Для людей, которые в детстве прошли страшное испытание, такие встречи всегда наполнены теплотой и любовью. Это возможность познакомиться, пообщаться и рассказать свои истории.

Ведь зачастую люди, пережившие блокаду Ленинграда, свои воспоминания носят с собой и не делятся ими. Такие встречи помогают в том числе и узнать больше деталей, судеб и сюжетов от непосредственных очевидцев беспрецедентного в человеческой истории массового подвига. Сами блокадники, что особенно важно, стараются эти воспоминания донести до современной молодежи. Ведь в Пскове осталось лишь 147 человек, переживших трагедии окруженного Ленинграда.

Кирилл Михайлов

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