О работе кинологов расскажем в эфире

Как воспитать собак для службы, и как они помогают в раскрытии преступлений? Об этом и многом другом будем говорить с временно исполняющим обязанности начальника Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Константином Воронковым.
Слушайте 30 октября с 7.20 на "Радио России-Псков". Телефон прямого эфира: 62-80-30
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Октябрь 2017
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