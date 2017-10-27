О работе кинологов расскажем в эфире

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.10.2017 18:12

Как воспитать собак для службы, и как они помогают в раскрытии преступлений? Об этом и многом другом будем говорить с временно исполняющим обязанности начальника Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Константином Воронковым.

Слушайте 30 октября с 7.20 на "Радио России-Псков". Телефон прямого эфира: 62-80-30