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Михаил Ведерников совместно с налоговой службой продолжит борьбу с «серыми» зарплатами

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.10.2017 18:40

Продолжить совместную борьбу с «серыми» зарплатами договорились ВРИО губернатора Михаил Ведерников и руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев.

Также на встрече стороны обсудили организацию работы с задолженностями бюджетных и коммерческих структур и повышение налогового потенциала региона. Отдельное внимание уделили мерам по борьбе с организациями, которые выплачивают зарплату ниже прожиточного минимума, либо в конвертах.

Татьяна Борисова

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