Михаил Ведерников совместно с налоговой службой продолжит борьбу с «серыми» зарплатами

Продолжить совместную борьбу с «серыми» зарплатами договорились ВРИО губернатора Михаил Ведерников и руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев.
Также на встрече стороны обсудили организацию работы с задолженностями бюджетных и коммерческих структур и повышение налогового потенциала региона. Отдельное внимание уделили мерам по борьбе с организациями, которые выплачивают зарплату ниже прожиточного минимума, либо в конвертах.
Татьяна Борисова
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Октябрь 2017
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