Игорь Чевжик избран главой администрации в Великих Луках

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.10.2017 16:25

В Великих Луках выбрали сегодня главу администрации. На эту должность претендовали два кандидата: директор «Тепловых сетей» Игорь Чевжик и главный редактор газеты «Великолукская Правда» Александр Гуськов. Оба представили план дальнейшего развития города. По итогам тайного голосования избран Игорь Чевжик. Его кандидатуру одобрил 21 депутат.

Татьяна Борисова