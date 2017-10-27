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Памятник автобусу-труженику открыли в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.10.2017 16:11

Памятник автобусу ЛиАз открыли сегодня в Пскове. На торжественную церемонию пришли ветераны и сотрудники предприятия, руководители автовокзалов и автостанций Псковской области. ЛиАз - самая массовая модель отечественных автобусов и символ общественного транспорта СССР.

В автобусном парке Пскова на линии работало около 70 таких автобусов. Именно поэтому его называют тружеником. Данной модели уже 30 лет. На предприятии он трудился до 2013 года.

Екатерина Давыдова

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