Памятник автобусу-труженику открыли в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.10.2017 16:11

Памятник автобусу ЛиАз открыли сегодня в Пскове. На торжественную церемонию пришли ветераны и сотрудники предприятия, руководители автовокзалов и автостанций Псковской области. ЛиАз - самая массовая модель отечественных автобусов и символ общественного транспорта СССР.

В автобусном парке Пскова на линии работало около 70 таких автобусов. Именно поэтому его называют тружеником. Данной модели уже 30 лет. На предприятии он трудился до 2013 года.

Екатерина Давыдова