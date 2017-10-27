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Радиопрограмма ГТРК «Псков» «Кривотолки» признана лучшей на Северо-Западе

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.10.2017 16:19

В Санкт-Петербурге подвели итоги форума СМИ Северо-Запада. Главный приз - статуэтку «Сезам» в номинации лучшая радиопрограмма получила наша коллега - шеф-редактор "Радио России-Псков" Светлана Васильева. Её проект называется "Кривотолки".

Ведущие в прямом эфире развенчивают слухи, обсуждают самые неординарные новости региона. Форум СМИ "Сезам" в этом году - юбилейный. На протяжении 15 лет он собирает лучших журналистов из 11 регионов Северо-Запада. В этот раз на конкурс было прислано 470 работ, почти 60 из них - из Псковской области. К слову, наши коллеги вышли в финал и были отмечены в нескольких номинациях.

Алина Чабан

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