Михаил Ведерников обсудил с представителями партий проблемы региона

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.10.2017 16:27

Серию рабочих встреч с членами фракций Псковского областного Собрания депутатов провел ВРИО губернатора Михаил Ведерников. Общение строилось в формате «вопрос-ответ». Так, депутаты фракции «Единая Россия» подняли темы индексации зарплат бюджетников, переоценки кадастровой стоимости садоводческих участков, развития программы «Молодая семья».

Представители «КПРФ», в свою очередь, обратили внимание на необходимость индексации размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и других социальных выплат. Вопросы социальной политики и здравоохранения ВРИО губернатора обсудил с представителями регионального отделения «ЛДПР». В частности, парламентарии обратили внимание Михаила Ведерникова на несвоевременное обеспечение жителей региона льготными лекарствами, особенно это касается диабетиков. Кроме этого, требует решения вопрос с городской свалкой. ВРИО губернатора заверил, что работа в этом направлении продолжается. Готовность к конструктивному диалогу выразили также и депутаты фракции «Справедливая Россия». Михаил Ведерников: «В первую очередь, я бы предложил, чтобы наши встречи носили регулярный характер, двери моего кабинета всегда открыты, для депутатов Собрания - тем более. Я готов к сотрудничеству». Александр Котов: «Поднимался вопрос - индексация заработной платы бюджетников, и был поднят вопрос об индексации социальных выплат, поскольку целый ряд очень важных мер социальной поддержки, к сожалению, нами не индексировался. Пришла пора обратить на это самое серьезное внимание». Юрий Павлинов: «Темы были подняты социальные, и, в основном, была затронута медицина. ВРИО губернатора Михаил Юрьевич идет навстречу и видно, что готов решать вопросы и проблемы, и что мне больше всего понравилось, что он готов решать вопросы и встречаться с депутатами напрямую». Виктор Дуля: «Состоялся довольно предметный разговор, нам понравилась его внимательность, с которой он выслушал наши вопросы. Мы со своей стороны заверили губернатора что окажем ему всяческую поддержку в вопросах, которые касаются благосостояния наших граждан Псковщины».

Татьяна Борисова