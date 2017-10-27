Самые заметные тренды обсуждаем в

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.10.2017 14:40

Первый снег и готовность к нему коммунальных служб Пскова. "Вечный узбек" получил вид на жительство. Триумф псковских радийцев на конкурсе "Сезам-2017". Эти и другие события обсуждаем сегодня.

Гость в студии - телеоператор Даниил Ивлев, один из авторов ролика о создании фильма "Салют-7", который показали на Каннском и Берлинском кинофестивалях и на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 62-80-30.