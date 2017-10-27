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Самые заметные тренды обсуждаем в "Шоу вежливых людей" на радиостанции "Маяк-Псков" 27 октября с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.10.2017 14:40

Самые заметные тренды обсуждаем в

Первый снег и готовность к нему коммунальных служб Пскова. "Вечный узбек" получил вид на жительство. Триумф псковских радийцев на конкурсе "Сезам-2017". Эти и другие события обсуждаем сегодня.

Гость в студии - телеоператор Даниил Ивлев, один из авторов ролика о создании фильма "Салют-7", который показали на Каннском и Берлинском кинофестивалях и на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 62-80-30.

 

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