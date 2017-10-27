Более 70 заявок на благоустройство дворов поступило в псковское УГХ

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.10.2017 13:32

Более 70 заявок на благоустройство дворов поступило в УГХ по программе «Формирование комфортной городской среды». Чтобы принять в ней участие необходимо разработать проект, получить согласие собственников жилья и собрать пакет документов. Работа непростая, признаются активисты домов. Но главное – желание.

Екатерина Давыдова, Тигран Гаспарян, Александр Калинин