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Судебные приставы арестовали счета «Псковавиа»

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.10.2017 13:26

Федеральная служба судебных приставов наложила взыскания на счета компании «Псковавиа». Сейчас в отношении единственного авиаперевозчика региона, осуществлявшего рейсы в обе столицы, у судебных приставов 43 исполнительных производства. Всего «Псковавиа» задолжала более 25 миллионов рублей разным организациям.

Это значит, что как только на счетах компании появляются средства, их сразу списывают в счет погашения долгов. На сайте авиаперевозчиков сейчас не функционирует раздел расписания рейсов, забронировать билеты также невозможно. Олеся Екимова: «Судебный пристав обязан применять к должнику меры принудительного исполнения. Где взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства, и ценные бумаги является первоочередной мерой принудительного исполнения».

Кирилл Михайлов

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