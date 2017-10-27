Судебные приставы арестовали счета «Псковавиа»

Федеральная служба судебных приставов наложила взыскания на счета компании «Псковавиа». Сейчас в отношении единственного авиаперевозчика региона, осуществлявшего рейсы в обе столицы, у судебных приставов 43 исполнительных производства. Всего «Псковавиа» задолжала более 25 миллионов рублей разным организациям.
Это значит, что как только на счетах компании появляются средства, их сразу списывают в счет погашения долгов. На сайте авиаперевозчиков сейчас не функционирует раздел расписания рейсов, забронировать билеты также невозможно. Олеся Екимова: «Судебный пристав обязан применять к должнику меры принудительного исполнения. Где взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства, и ценные бумаги является первоочередной мерой принудительного исполнения».
Кирилл Михайлов
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Октябрь 2017
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