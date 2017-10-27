121 ДТП по вине нетрезвых водителей произошло в Псковской области с начала года

С начала года на дорогах Псковской области произошло 121 ДТП по вине нетрезвых водителей. Такие данные озвучивает областная Госавтоинспекция. Только за эту неделю - 5 аварий. В Печорском районе двадцатилетний молодой человек, управляя ВАЗом в состоянии опьянения, на закруглении дороги не справился с управлением.
Автомобиль врезался в припаркованный на обочине «Мерседес-Бенц». Водители серьезных травм, к счастью, не получили. Но вот ночные приключения для них на этом не закончились! Уже после приезда на место сотрудников Госавтоинспекции, в машины участников ДТП врезалась ещё одна иномарка: джип «Гранд-Чероки». И управлял им тоже пьяный мужчина. Поврежден патрульный автомобиль; незначительные травмы у девушки, которая проходила мимо.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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