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121 ДТП по вине нетрезвых водителей произошло в Псковской области с начала года

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.10.2017 13:18

С начала года на дорогах Псковской области произошло 121 ДТП по вине нетрезвых водителей. Такие данные озвучивает областная Госавтоинспекция. Только за эту неделю - 5 аварий. В Печорском районе двадцатилетний молодой человек, управляя ВАЗом в состоянии опьянения, на закруглении дороги не справился с управлением.

Автомобиль врезался в припаркованный на обочине «Мерседес-Бенц». Водители серьезных травм, к счастью, не получили. Но вот ночные приключения для них на этом не закончились! Уже после приезда на место сотрудников Госавтоинспекции, в машины участников ДТП врезалась ещё одна иномарка: джип «Гранд-Чероки». И управлял им тоже пьяный мужчина. Поврежден патрульный автомобиль; незначительные травмы у девушки, которая проходила мимо.

Виктория Парфенова

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