В ситуацию с отсутствием горячего питания в Хиловской школе вмешалась прокуратура

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.10.2017 13:10

Прокуратура Порховского района внесла представление главе муниципалитета по факту отсутствия горячего питания в Хиловской школе. Напомню, в учебном заведении с лета не решён вопрос с поваром. Поэтому многие школьники вынуждены ходить обедать домой, а кто приехал издалека - остаются без обеда.

Школьное питание фактически заменили на чаепитие в классах. По словам директора школы, поиски повара не привели к успеху, а вопрос с доставкой горячих обедов из санатория так и не решился. Прокуратура провела проверку и предписала в кратчайшие сроки устранить нарушения.

Кирилл Радион