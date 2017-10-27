Четыре псковских волонтёра, работавших на Фестивале молодёжи в Сочи вошли в рейтинг лучших

Псковская делегация вернулась и поделилась своими впечатлениями. Студенты, побывавшие на форуме, рассказали, что это уникальная площадка, где можно было пообщаться с известными людьми из самых разных сфер.
Причём, разговор шёл на равных. Иван Марченко: «Как я увидел цель основную фестиваля - чтобы люди с разных стран, разная молодежь, могли на одной площадке собраться без политики, обсудить без конфликтов проблемы, которые волнуют молодежь всего мира, могли пообщаться, подружиться, увидеть, что мы все одинаковые, что у нас все похоже, что нам стоит дружить, а не враждовать».
Кирилл Радион
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Октябрь 2017
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