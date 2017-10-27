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Четыре псковских волонтёра, работавших на Фестивале молодёжи в Сочи вошли в рейтинг лучших

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.10.2017 12:52

Псковская делегация вернулась и поделилась своими впечатлениями. Студенты, побывавшие на форуме, рассказали, что это уникальная площадка, где можно было пообщаться с известными людьми из самых разных сфер.

Причём, разговор шёл на равных. Иван Марченко: «Как я увидел цель основную фестиваля - чтобы люди с разных стран, разная молодежь, могли на одной площадке собраться без политики, обсудить без конфликтов проблемы, которые волнуют молодежь всего мира, могли пообщаться, подружиться, увидеть, что мы все одинаковые, что у нас все похоже, что нам стоит дружить, а не враждовать».

Кирилл Радион

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