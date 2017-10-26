Журналист «Радио России-Псков» Светлана Васильева стала победительницей конкурса «Сезам-2017»

Проект "Кривотолки" шеф-редактора группы радиовещания ГТРК "Псков" Светланы Васильевой признан лучшей радиопрограммой на Северо-Западе.
Церемония награждения победителей конкурса СМИ Северо-Запада «Сезам-2017» состоялась сегодня в Санкт-Петербурге в отеле "Амбассадор".
Отметим, это первая победа радиожурналистов ГТРК "Псков" на этом престижном медиафоруме. Проект "Кривотолки" выходит на радиостанции "Радио России-Псков" каждую пятницу в 13.20. В прямом эфире ведущие программы – Светлана Васильева и Анатолий Тиханов – развенчивают слухи и вносят ясность, обсуждая то, чего не говорят в обычных новостях. По словам автора программы Светланы Васильевой, победа в конкурсе стала для неё полной неожиданностью. «Я и подумать не могла, что сумею тягаться в профессионализме с признанными корифеями радиоэфира со всех регионов Северо-Запада», - заявила Светлана, комментируя это событие. Приз за победу в номинации нашей коллеге вручал президент "Лиги журналистов" Санкт-Петербурга, директор ГТРК «Санкт-Петербург» Виталий Волков. Отметим, всего на журналистский конкурс «Сезам-2017» было прислано около 470 работ, причем почти 60 – из Псковской области. Добавим, что в номинации «Лучший мультимедийный проект» победил лонгрид «Псковские викинги» Псковского агентства информации. Лауреатом конкурса также стал наш коллега Виталий Михайлов в номинации «Лучшая телевизионная передача» за работу «Божья застава».
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