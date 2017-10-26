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Выпавший сегодня в Пскове снег не стал помехой для проведения дорожных работ

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.10.2017 18:17

На этой фотографии, опубликованной в соцсетях видно, что рабочие ремонтируют тротуар у остановки "Военный городок" на Ленинградском шоссе - невзирая на неблагоприятные метеоусловия.

Также несколько пользователей в соцсетях пожаловались, что ремонт их дворов по программе "Городская среда" начался только сегодня. Мы отправились в один из дворов на Конной, 5 и, действительно, там оказались рабочие. Щебень для укладки нового асфальта сюда завезли несколько дней назад, а сам двор по нашим данным должны сдать уже через неделю.

Виталий Михайлов

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