Совпадение или несправедливость? Активисты ОНФ заинтересовались ремонтом одного из псковских дворов

Почему у одних горожан двор превращается в болото, а у других и без того нормальный асфальт меняют на новый? Ответ: потому что одни живут в простом многоквартирном доме, а другие - в коттеджном. Социальное неравенство появилось в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Так считают активисты ОНФ. Они выяснили, что в списке 13 дворов, которые в этом году должны отремонтировать, есть весьма интересный адрес с не менее интересными цифрами.
Алина Чабан, Кирилл Михайлов, Тиргран Гаспарян, Владимир Шагапов, Виталий Михайлов
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Октябрь 2017
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