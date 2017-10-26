Совпадение или несправедливость? Активисты ОНФ заинтересовались благоустройством псковских дворов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.10.2017 18:11

Почему у одних горожан двор превращается в болото, а у других и без того нормальный асфальт меняют на новый? Ответ: потому что одни живут в простом многоквартирном доме, а другие - в коттеджном. Социальное неравенство появилось в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Так считают активисты ОНФ. Они выяснили, что в списке 13 дворов, которые в этом году должны отремонтировать, есть весьма интересный адрес с не менее интересными цифрами.

Алина Чабан, Кирилл Михайлов, Тиргран Гаспарян, Владимир Шагапов, Виталий Михайлов