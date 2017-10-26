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Михаил Ведерников получил право назначать своих заместителей

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.10.2017 17:47

Сегодня на сессии областного Собрания депутаты дали право исполняющему обязанности губернатора назначать своих заместителей. Соответствующий закон был поддержан абсолютным большинством голосов. Это была первая законодательная инициатива ВРИО губернатора Михаила Ведерникова.

По действовавшей ранее норме, глава региона в статусе исполняющего обязанности не имел такого права. Также парламентарии поддержали законопроект областного суда об упразднении пяти районных судов. Он будет направлен в Государственную думу. Упразднение не означает ликвидации - судьи продолжат работать в тех же районах, сокращается должность председателя суда и часть административного персонала.

Иван Павлов

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