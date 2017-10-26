«Союз женщин России» разыскивает родственников жертв концлагеря «Дулаг-100»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.10.2017 17:35

Псковское отделение "Союза женщин России" начало работу по поиску родственников советских солдат, покоящихся на месте фашистского концентрационного лагеря "Дулаг-100". На данный момент известны имена лишь нескольких сотен военнопленных. Чтобы найти их родных, "Союз женщин России" намерен обратиться к властям различных регионов страны и в бывшие советские республики.

Виктория Писукова, Денис Алексеев