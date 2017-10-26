Сегодня 27 сотрудников вступили в ряды полиции Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.10.2017 17:13

Сегодня 27 полицейских приняли присягу. Сотрудники рядового состава и младшие начальники полгода проходили обучение на базе Центра подготовки. Там они изучали основы права, должностные обязанности, освоили строевую и огневую подготовку.

После успешной сдачи испытаний слушатели в торжественной обстановке поклялись достойно исполнять свой долг и возложенные служебные обязанности. С это момента они официально вступили в ряды полиции и отправятся нести службу на различных должностях в разные районы области.

Андрей Удалов