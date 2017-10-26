Вандалы разбили светильники на набережных Псковы и Великой

Вандалы разбили несколько плафонов, стекол и светильников на набережных Псковы и Великой. Эти фотографии разместил глава города Иван Цецерский на своей странице в Instagram.
Градоначальник выразил сожаление, что у нас живут вредители, из-за которых городу наносится ущерб и добавил: "Эти действия не имеют ничего общего с любовью к нашему Пскову, городу Воинской славы, городу-труженику" .В ближайшее время коммунальные службы займутся восстановлением испорченных светильников.
Кирилл Радион
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Октябрь 2017
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