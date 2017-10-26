Максим Жаворонков предложил жителям деревни Покрутище снова обратиться в суд

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.10.2017 17:25

Начать новое судебное разбирательство предложил исполняющий полномочия ВРИО губернатора Максим Жаворонков жителям деревни Покрутище на личном приеме. История о том, как приобретенные земли оказались непригодными для застройки, поскольку по документам природоохранного комитета числятся как лесной фонд, попала в знаменитую "Зеленую папку".

В ней, напомним, содержатся обращения жителей региона, адресованные на «Прямую линию» президенту Владимиру Путину. Решение суда первой инстанции - изъять приобретенные в окрестностях Покрутищ земельные участки. Максим Жаворонков предположил, что помочь собственникам может "Лесная амнистия". А именно - перевод земли в иную категорию. В окончательном чтении новый закон был принят лишь в июле этого года.

Светлана Константинова