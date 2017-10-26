Проблемы ресторанного бизнеса обсудим в эфире

В прямом эфире расскажем, как сегодня развивается ресторанный бизнес, а также ответим на вопросы: почему в России так мало профессиональных рестораторов и где взять настоящего шеф-повара?
Гость студии - известный псковский ресторатор, руководитель группы компаний "Ресторанный партнер" Андрей Филатов.
Слушайте 27 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5