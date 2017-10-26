Проблемы ресторанного бизнеса обсудим в эфире

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.10.2017 16:40

В прямом эфире расскажем, как сегодня развивается ресторанный бизнес, а также ответим на вопросы: почему в России так мало профессиональных рестораторов и где взять настоящего шеф-повара?

Гость студии - известный псковский ресторатор, руководитель группы компаний "Ресторанный партнер" Андрей Филатов.

Слушайте 27 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.