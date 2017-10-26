Новая дорожная техника пополнила парки «Псковавтодора» в районах области

Очередная партия новой дорожной техники отправилась сегодня в районные филиалы "Псковавтодора". Это три грейдера и трактор МТЗ. Новенькая техника отправилась в Стругокрасненский, Гдовский, Палкинский районы.
В ближайшее время новый грейдер пополнит парк филиала "Псковавтодора" в Псковском районе. Новые машины уже сегодня готовы выйти на линию. За последние 2 года это восьмое пополнение парка дорожной техники "Псковавтодора".
Ирина Медведкина
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Октябрь 2017
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