О том, как коммунальщики региона устраняют последствия снегопада, расскажем в программе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.10.2017 16:02

Первый снегопад в регионе сегодня стал проблемой для псковичей. Многие из них сразу же стали бить тревогу в интернете и сообщать, что коммунальные службы Пскова не справляются с уборкой дорог и тротуаров. В свою очередь в Администрации города заверили, что ситуация находится под полным контролем. На улицы выведено более 30 единиц уборочной техники, а также дополнительные бригады рабочих - всего более 25 человек. Тем не менее жалобы от горожан продолжают поступать.

Похожая ситуация сложилась и в других городах Псковской области. Как справляются автомобилисты? Как долго в регионе продержится такая погода? И с какими ещё дорожными проблемами сталкиваются жители региона? Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум».

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