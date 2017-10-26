Более 30 единиц техники вышло на уборку снега в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.10.2017 12:52

Больше 30 единиц снегоуборочной техники сейчас работает на улицах Пскова. Первые машины вышли уже ночью, когда начался обильный первый в этом году снегопад. Как сообщили в ГИБДД, на дорожную обстановку такая погода сильно не повлияла, в городе было зафиксировано лишь одно ДТП.

Тем не менее, автоинспекторы призывают водителей заменить летнюю резину на зимнюю и обязательно соблюдать допустимый скоростной режим. Коммунальщики на случай гололёда заготовили более 2 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Как обещают синоптики, снег перестанет идти только к вечеру. Такая погода сохранится в течение 2 дней. А уже в субботу снег сменится дождём, и ночные, и дневные температуры будут плюсовыми.

Татьяна Борисова