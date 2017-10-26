logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

В Пскове появился пункт бесплатного горячего питания

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 26.10.2017 12:36

В Пскове стартовала благотворительная программа "Пища для жизни". Три раза в неделю на Крестовском шоссе пенсионеры и одинокие люди могут получить бесплатное горячее питание. Блюда самые простые, но для многих - настоящее спасение.

Возможно, скоро "Пища для жизни" переедет в центр города, чтобы активисты могли накормить гораздо больше нуждающихся.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк