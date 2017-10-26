В Пскове появился пункт бесплатного горячего питания

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.10.2017 12:36

В Пскове стартовала благотворительная программа "Пища для жизни". Три раза в неделю на Крестовском шоссе пенсионеры и одинокие люди могут получить бесплатное горячее питание. Блюда самые простые, но для многих - настоящее спасение.

Возможно, скоро "Пища для жизни" переедет в центр города, чтобы активисты могли накормить гораздо больше нуждающихся.

Татьяна Борисова