Одиночество, Петербург и Гоголь: театр им. Ленсовета приехал в Псков с гастролями

В Псков с гастролями приехал театр им. Ленсовета. Один из самых успешных театров страны участвует в федеральном проекте «Большие гастроли». Сегодня вечером псковичи станут зрителями постановки «Город. Женитьба. Гоголь».
Режиссёр Юрий Бутусов вместе с именитыми артистами сочиняет щемящую петербургскую историю про одиночество и поиски счастья. В пятницу на большой сцене спектакль по пьесе Островского «Без вины виноватые», а в субботу для детей постановка «Малыш и Карлсон», который живет на крыше.
Андрей Удалов
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Октябрь 2017
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