Одиночество, Петербург и Гоголь: театр им. Ленсовета приехал в Псков с гастролями

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.10.2017 12:32

В Псков с гастролями приехал театр им. Ленсовета. Один из самых успешных театров страны участвует в федеральном проекте «Большие гастроли». Сегодня вечером псковичи станут зрителями постановки «Город. Женитьба. Гоголь».

Режиссёр Юрий Бутусов вместе с именитыми артистами сочиняет щемящую петербургскую историю про одиночество и поиски счастья. В пятницу на большой сцене спектакль по пьесе Островского «Без вины виноватые», а в субботу для детей постановка «Малыш и Карлсон», который живет на крыше.

Андрей Удалов