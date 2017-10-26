В Пскове прошла научно-практическая выставка «Шаг в науку»

Более 80 школьников собрала научно-практическая выставка "Шаг в науку". В этом году на суд экспертов были представлены абсолютно новые разработки в области геологии и генетики. Победители получат возможность участвовать во всероссийском научном форуме "Шаг в будущее".
Отдельное внимание на научно-исследовательской выставке уделено наставникам юных ученых.
Ирина Медведкина
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Октябрь 2017
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