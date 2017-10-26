В Пскове прошла научно-практическая выставка «Шаг в науку»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.10.2017 12:11

Более 80 школьников собрала научно-практическая выставка "Шаг в науку". В этом году на суд экспертов были представлены абсолютно новые разработки в области геологии и генетики. Победители получат возможность участвовать во всероссийском научном форуме "Шаг в будущее".

Отдельное внимание на научно-исследовательской выставке уделено наставникам юных ученых.

Ирина Медведкина