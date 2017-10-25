Михаил Ведерников будет добиваться федеральной поддержки культурного наследия региона

Поддержки федерального центра в вопросах сохранения культурного наследия региона намерен добиваться ВРИО губернатора Михаил Ведерников. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем областного Комитета по охране объектов культурного наследия Еленой Яковлевой.
Среди приоритетных объектов, которые требуют первостепенного внимания - ансамбли Псковского кремля и Окольного города. Оба памятника вошли в федеральную целевую программу «Культура России» и план подготовки к Ганзе-2019. На первом объекте до конца года уже начнутся противоаварийные работы. Ещё одна псковская жемчужина - уникальный храм в Мелётово - нуждается в особой поддержке, считает Михаил Ведерников. Недавно по нему были отменены все конкурсы. Этот вопрос, а также судьбу других памятников культуры, ВРИО губернатора намерен обсудить с вице-премьером Ольгой Голодец и главой Минкульта Владимиром Мединским.
Татьяна Борисова
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Октябрь 2017
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