Михаил Ведерников будет добиваться федеральной поддержки культурного наследия региона

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.10.2017 23:05

Поддержки федерального центра в вопросах сохранения культурного наследия региона намерен добиваться ВРИО губернатора Михаил Ведерников. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем областного Комитета по охране объектов культурного наследия Еленой Яковлевой.

Среди приоритетных объектов, которые требуют первостепенного внимания - ансамбли Псковского кремля и Окольного города. Оба памятника вошли в федеральную целевую программу «Культура России» и план подготовки к Ганзе-2019. На первом объекте до конца года уже начнутся противоаварийные работы. Ещё одна псковская жемчужина - уникальный храм в Мелётово - нуждается в особой поддержке, считает Михаил Ведерников. Недавно по нему были отменены все конкурсы. Этот вопрос, а также судьбу других памятников культуры, ВРИО губернатора намерен обсудить с вице-премьером Ольгой Голодец и главой Минкульта Владимиром Мединским.

Татьяна Борисова