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Два десятка псковичей-новобранцев сегодня пополнили ряды Росгвардии

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.10.2017 17:20

Торжественная церемония отправки сегодня прошла в областном военкомате. Перед новоиспечёнными бойцами выступили ветераны вооружённых сил, представители общественных и патриотических организаций. С собой каждый молодой человек получил сумку с логотипом российской армии, комплект тёплой одежды, сухпаёк и дорожный чемоданчик с медикаментами.

Кроме того, у каждого военнослужащего теперь есть карта (ПЭК), на которой хранятся все личные данные, включая фотографию и отпечатки пальцев. В военном комиссариате отметили, что на пункте сбора новобранцы сейчас проводят не более двух дней - для прохождения медкомиссии и подготовки к отправке в ряды вооружённых сил.

Регина Кадырова
 

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