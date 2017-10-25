Два десятка псковичей-новобранцев сегодня пополнили ряды Росгвардии

Торжественная церемония отправки сегодня прошла в областном военкомате. Перед новоиспечёнными бойцами выступили ветераны вооружённых сил, представители общественных и патриотических организаций. С собой каждый молодой человек получил сумку с логотипом российской армии, комплект тёплой одежды, сухпаёк и дорожный чемоданчик с медикаментами.
Кроме того, у каждого военнослужащего теперь есть карта (ПЭК), на которой хранятся все личные данные, включая фотографию и отпечатки пальцев. В военном комиссариате отметили, что на пункте сбора новобранцы сейчас проводят не более двух дней - для прохождения медкомиссии и подготовки к отправке в ряды вооружённых сил.
Регина Кадырова
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5