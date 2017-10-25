Чем живет псковский филиал академии ФСИН России раскажем в эфире

Легко ли стать курсантом Академии? Какими традициями гордится вуз? Как организван досуг курсантов? Об этом и не только в программе "Стартовая площадка".
Гость студии - заместитель начальника Академии ФСИН России, начальник Псковского филиала, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы Юрий Панин.
Слушайте 26 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.
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Октябрь 2017
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