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Михаил Ведерников проверил реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.10.2017 17:28

Реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове проверил ВРИО губернатора Михаил Ведерников. Он побывал во дворах, где идет благоустройство, и поинтересовался у граждан, участвовали ли они в обсуждении проектов и довольны ли результатом. Жители ремонт оценили положительно, но некоторые попросили установить специальные дорожные знаки.

Например, на Октябрьском проспекте в доме на первом этаже находится детский сад, и знаки должны обеспечить безопасность детей, когда они идут через двор на детскую площадку. Добавим, что Псковская область участвует в программе по созданию комфортной городской среды первый год. В дальнейшем регион намерен подать заявку на пятилетний период с финансированием не менее, чем 150 миллионов рублей в год. Ежегодно планируется обустраивать не менее 150 дворов. Михаил Ведерников обратил внимание, что к формированию городской среды следует подходить комплексно и подчеркнул, что помимо проездов, парковок, тротуаров и дорожек во дворах должны быть детские и спортивные площадки.

Кирилл Радион

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