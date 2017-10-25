Михаил Ведерников проверил реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.10.2017 17:28

Реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове проверил ВРИО губернатора Михаил Ведерников. Он побывал во дворах, где идет благоустройство, и поинтересовался у граждан, участвовали ли они в обсуждении проектов и довольны ли результатом. Жители ремонт оценили положительно, но некоторые попросили установить специальные дорожные знаки.

Например, на Октябрьском проспекте в доме на первом этаже находится детский сад, и знаки должны обеспечить безопасность детей, когда они идут через двор на детскую площадку. Добавим, что Псковская область участвует в программе по созданию комфортной городской среды первый год. В дальнейшем регион намерен подать заявку на пятилетний период с финансированием не менее, чем 150 миллионов рублей в год. Ежегодно планируется обустраивать не менее 150 дворов. Михаил Ведерников обратил внимание, что к формированию городской среды следует подходить комплексно и подчеркнул, что помимо проездов, парковок, тротуаров и дорожек во дворах должны быть детские и спортивные площадки.

Кирилл Радион